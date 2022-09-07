Первый канал «воскресит» умерших советских актеров ради фильма

07.09.2022 | 12:46

Первый канал запускает в производство ремейк фильма о семи самураях.

По словам генерального директора телеканала Константина Эрнста, действие киноленты развернется во времена гражданской войны «где-то в Новороссии».

«Будет семь главных персонажей, среди которых два – существующие современные артисты, а пять будут – современные артисты, но в аватарах великих советских актёров в лучший их период», - заявил Эрнст.

Гендиректор Первого канала отметил, что российскому зрителю «не хватает актеров, которых мы так любим за их творчество».

Артистов для ремейка киноленты «воскресят» с помощью технологии DeepFake.

Константин Эрнст рассказал, что в последнее время Первый канал делает упор на виртуальную реальность. Генеральный директор телеканала продемонстрировал фрагмент фильма с участием аватара актера Владислава Галкина, умершего в 2010 году.