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Первый канал «воскресит» умерших советских актеров ради фильма

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Первый канал запускает в производство ремейк фильма о семи самураях.

По словам генерального директора телеканала Константина Эрнста, действие киноленты развернется во времена гражданской войны «где-то в Новороссии».

«Будет семь главных персонажей, среди которых два – существующие современные артисты, а пять будут – современные артисты, но в аватарах великих советских актёров в лучший их период», - заявил Эрнст.

Гендиректор Первого канала отметил, что российскому зрителю «не хватает актеров, которых мы так любим за их творчество».

Артистов для ремейка киноленты «воскресят» с помощью технологии DeepFake.

Константин Эрнст рассказал, что в последнее время Первый канал делает упор на виртуальную реальность. Генеральный директор телеканала продемонстрировал фрагмент фильма с участием аватара актера Владислава Галкина, умершего в 2010 году.

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Гость||

Новороссия это где???

Гость||

Главным самураем режисеру епрсту предлагаем воскресить жириновского который в конце фильма должен сделать сипуку! Фильм же про самураев?

Гость||

Константин Эрнст рассказал, что в последнее время Первый канал делает упор на виртуальную реальность. А деньги реальные народные!

Гость||

Юльку пересильд тоже в фильм вставить в скафандре в качестве жены главного самурая.


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