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«Эпидемия бесплодия»: назван план сокращения населения Земли до миллиарда

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В рамках VII Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, перед школьниками и студентами выступил заместитель полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Григорий Куранов.

Он рассказал слушателям, что может ждать население Земли в ближайшей перспективе.

По словам Куранова, часть западных ученых подсчитали, для того чтобы нормально жить, на планете должно остаться не более одного миллиарда жителей.

«Золотой миллиард» – это не «золотая» молодежь… Из этого «золотого миллиарда» примерно 200 миллионов – это обеспеченные, богатые, хорошие. 800 миллионов – это обслуга», - заявил заместитель полпреда.

Григорий Куранов отметил, что в России планируют оставить только 50 миллионов жителей. Именно поэтому на Западе вводится иная система ценностей, активно пропагандируются однополые браки, чайлдфри и рушится институт нормальной семьи.

Заместитель полпреда рассказал о мнении своих коллег, что в скором времени может начаться искусственно созданная «эпидемия бесплодия», за которой будут стоять англосаксы.

«Их задача сократить население до миллиарда», - отметил Григорий Куранов.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Григорий Куранов отметил, что в России планируют оставить только 50 миллионов жителей.
С этим успешно справляются власти России.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Григорий Куранов отметил, что в России планируют оставить только 50 миллионов жителей. Именно поэтому на Западе вводится иная система ценностей, активно пропагандируются однополые браки, чайлдфри и рушится институт нормальной семьи.
Да это все байдены!Управленцы то не воруют,эффективно работают и на все средства выделяются и доходы граждан 10 год подряд не падают?Жилье теперь даже через ипотеку не доступно,а по статистике искусственной все идет по плану!Было уже такое ссср

Гость||

Чем это плохо? К планеты есть свой ограниченный ресурс. Если людей будет слишком много, она нас не выдержит. Начнутся войны за ресурсы, проблемы с питьевой водой. Перенаселённости нельзя допускать.

Гость||

Обслуги мало, они ж написали, чем плохо, налогов мало соберут с рыла.penzainform.ru писал(a):

800 миллионов – это обслуга», - заявил заместитель полпреда.


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