«Эпидемия бесплодия»: назван план сокращения населения Земли до миллиарда

07.09.2022 | 11:40

В рамках VII Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, перед школьниками и студентами выступил заместитель полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Григорий Куранов.

Он рассказал слушателям, что может ждать население Земли в ближайшей перспективе.

По словам Куранова, часть западных ученых подсчитали, для того чтобы нормально жить, на планете должно остаться не более одного миллиарда жителей.

«Золотой миллиард» – это не «золотая» молодежь… Из этого «золотого миллиарда» примерно 200 миллионов – это обеспеченные, богатые, хорошие. 800 миллионов – это обслуга», - заявил заместитель полпреда.

Григорий Куранов отметил, что в России планируют оставить только 50 миллионов жителей. Именно поэтому на Западе вводится иная система ценностей, активно пропагандируются однополые браки, чайлдфри и рушится институт нормальной семьи.

Заместитель полпреда рассказал о мнении своих коллег, что в скором времени может начаться искусственно созданная «эпидемия бесплодия», за которой будут стоять англосаксы.

«Их задача сократить население до миллиарда», - отметил Григорий Куранов.