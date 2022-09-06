Опубликовано общее расписание школьных каникул на 2022-23 учебный год

06.09.2022 | 14:39

Стало известно расписание школьных каникул в 2022/23 учебном году.

Первый раз российским школьникам, которые учатся по четвертям, предстоит отдохнуть с 29 октября по 6 ноября 2022 года.

Затем ребята уйдет на зимние каникулы. Они продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Весенние каникулы запланированы с 8 апреля по 16 апреля 2023 года.

Для тех школьников, кто обучается по триместрам, установлены другие даты каникулы.

Первые осенние: с 10 по 16 октября 2022 года, вторые: с 21 по 27 ноября 2022 года.

Зимние каникулы. Первые: с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, вторые: с 20 по 26 февраля 2023 года.

Весенние каникулы наступят с 3 апреля по 9 апреля 2023 года.

Специалисты Министерства просвещения напомнили, что в разных регионах расписание каникул может отличаться, администрация школы имеет право устанавливать свои даты.