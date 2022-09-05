В России готовятся поднять плату за воду

05.09.2022 | 10:25

В Минстрое РФ предложили разрешить властям городов самостоятельно утверждать повышающие коэффициенты на воду для жителей.

По задумке специалистов ведомства, это коснется лишь тех людей, кто до сих пор не установил счетчики на воду или отказался от их поверки.

Владельцы квартиры были обязаны установить счетчики еще до июля 2012 года, но некоторые граждане этого не сделали, сказано в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

В Минстрое считают, что из-за этого существует вероятность возникновения дополнительных расходов управляющих организаций, ведь в ряде случаев в квартирах где нет счетчиков проживает значительно большее количество лиц по сравнению с зарегистрированными, сообщает «Российская газета».

Для этого Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю предлагается дать полномочия по самостоятельному установлению размеров повышающих коэффициентов к нормативу потребления этих коммунальных услуг, предлагают в Минстрое.

В настоящий момент при отсутствии счетчиков, но при наличии технической возможности их установить, плата начисляется по нормативу потребления, увеличенному в полтора раза.