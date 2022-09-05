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В стране и мире

В России готовятся поднять плату за воду

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В Минстрое РФ предложили разрешить властям городов самостоятельно утверждать повышающие коэффициенты на воду для жителей.

По задумке специалистов ведомства, это коснется лишь тех людей, кто до сих пор не установил счетчики на воду или отказался от их поверки.

Владельцы квартиры были обязаны установить счетчики еще до июля 2012 года, но некоторые граждане этого не сделали, сказано в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

В Минстрое считают, что из-за этого существует вероятность возникновения дополнительных расходов управляющих организаций, ведь в ряде случаев в квартирах где нет счетчиков проживает значительно большее количество лиц по сравнению с зарегистрированными, сообщает «Российская газета».

Для этого Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю предлагается дать полномочия по самостоятельному установлению размеров повышающих коэффициентов к нормативу потребления этих коммунальных услуг, предлагают в Минстрое.

В настоящий момент при отсутствии счетчиков, но при наличии технической возможности их установить, плата начисляется по нормативу потребления, увеличенному в полтора раза.

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Источник — rg.ru
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Гость||

руки нужно отрубить всему минстрою на каком основании повышение ? разве мы стали богаче жить ?

Гость||

это не справедливо

Гость||

Гость писал(a):

руки нужно отрубить всему минстрою
Гость писал(a):
это не справедливо
Отписались кто ворует и льёт воду как не всебя.

Гость||

Гость писал(a):

Отписались кто ворует и льёт воду как не всебя.
а ты отписался кто любит роста цен?

Гость||

Гость писал(a):

а ты отписался кто любит роста цен?
Я кто по счётчику платит и не собирается платить за того парня.

Гость||

Ну а как вы думали. Водичка течет из колодцев почти везде в Пензе.

Кто то ее должен оплачивать.

А то народ ходит по улицам, ботинки моет бесплатно.

Все ХАЛЯВА кончается, пора и совесть иметь.

Гость||

Гость писал(a):

Я кто по счётчику платит и не собирается платить за того парня
так по счетчику то тоже тариф ростет глупа твоя головешка

Гость||

Опять нагнетают и так непростую ситуацию.

Гость||

Ага, не знают что ещё придумать, головёнка ногам, рукам спокоя не даёт.

Гость||

Очень несвоевременное решение, совсем некстати.

Гость||

Чего они там считают в Минстрое?, чужие деньги в карманах владельцев жилья, угомонитесь.


Имя: Гость
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