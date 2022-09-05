С 1 декабря «Одноклассники» и «ВКонтакте» станут обязательными

05.09.2022 | 13:59

Российские органы власти будут обязаны вести аккаунты в таких социальных сетях, как «Одноклассники» и «Вконтакте».

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года. Распоряжение обязывает государственные органы создавать и вести официальные страницы в соцсетях, список которых утверждает кабмин, для размещения сведений о своей работе.

Речь, в частности, идет о публикации отчетов о мероприятиях, комментариев по актуальным вопросам, контактной информации, включая адрес электронной почты и номера телефонов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях.

По словам пресс-секретаря, глава российского государства не намерен их вести, несмотря на рост популярности такого формата взаимодействия с аудиторией у крупных политиков.