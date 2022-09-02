В ПФР рассказали о досрочной выплате пособий

02.09.2022 | 01:32

Россияне смогут получить деньги раньше установленного срока.

В Пенсионном фонде рассказали о досрочной выплате социальных пособий. Это связано с тем, что единый день выплат - 3-го числа каждого месяца - приходится на выходной день - субботу.

В ведомстве уточнили, что это затронет тех пенсионеров, кто получает выплаты на счет в банке или карту.

2 сентября через кредитные учреждения профинансируют и выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, по уходу за детьми до полутора лет, пособия на детей от 8 до 17 лет, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

"2-го числа профинансируют выплаты, дата доставки которых с 5-го по 12-е число", - сообщили в ПФР.

12-го - за период с 13 по 19 сентября; 19-го - за 20-22-е числа; 22-го - за 23-25-е, - уточнили в ведомстве.

Отделения почтовой связи доставят пенсии с 3-го по 25-е число.