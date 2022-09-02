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«Пластик останется в памяти»: российские банки начинают отказываться от карт

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В России зафиксирован рекорд по выпуску расчетных банковских карт. По данным Банка России, кредитные учреждения во втором квартале 2022 года выпустили максимальное число расчетных карт за все время обнародования подобной статистики.

В отчете указано, что на начало июля 2022 года их число достигло 331,3 миллиона штук. По сравнению с началом апреля этот показатель увеличился на 25,5 миллиона штук.

При этом эксперты отмечают, что небольшим банкам становится невыгодно вести и поддерживать бизнес платежных карт.

По словам начальника управления организации и развития Департамента клиентского обслуживания АКБ «Держава» ПАО Дарьи Морозовой, выпуск карт для любого банка связан с рядом затрат.

Сюда входит стоимость их заготовки, сертификация оборудования и программного обеспечения, ведение баз данных, конкуренция с другими кредитными учреждениями.

«После запуска сервиса быстрых платежей мы провели анализ и поняли, что этот сервис несет в себе плюсы карт - удобный, современный, с большими перспективами развития, но при этом менее затратный для обслуживания. Это и послужило отправной точкой для нашего решения отказаться от карт», - рассказала Дарья Морозова в интервью «Российской газете».

В настоящий момент Банк России развивает сервис быстрых платежей, который позволит снизить затраты бизнеса на эквайринг. Эксперты отмечают, что СБП может частично заменить привычные россиянам банковские карты.

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Источник — rg.ru
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