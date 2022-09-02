Эксперт назвал срок, когда доллар будет стоить 80 рублей

02.09.2022 | 09:40

В ближайшее время прогнозируется серьезное изменение стоимости доллара.

Как считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюк, американская валюта к концу года укрепится до 80 рублей, сообщает агентство «ПРАЙМ».

По его словам, несмотря на сильно изменившуюся экономическую ситуацию и падение экспорта объем выкупа валюты по новому бюджетному правилу может быть примерно на уровне 2019 года.

В таком случае американская валюта существенно увеличится в цене, примерно на 10 рублей больше, чем сейчас. А если объемы будут существенно больше обозначенных ранее, то к концу 2022 года он будет стоить в районе 80 рублей, указывает Миронюк.

«При сохранении стоимости нефти на текущем уровне, 90-100 долларов за баррель Brent (75-85 долларов за баррель Urals), разница c предполагаемой ценой отсечения (60 долларов за баррель Urals) составляла бы 15-25 долларов. Это примерно сопоставимо с уровнями 2019 года», - считает эксперт.

По данным издания Bloomberg, власти России рассматривают план покупки в этом году в юанях и других «дружественных валютах» эквивалент суммы в 70 млрд долларов.

«Для валютного рынка это чрезмерная сумма даже исходя из текущего оборота по юаню на МосБирже, который постепенно растет. Навряд ли валютный рынок способен обеспечить такой объем ликвидности в «дружественных» валютах, фактически это означало бы, что будет приобретаться подавляющая часть юаней, свободно торгующихся на бирже. Это привело бы к чрезмерно резким курсовым движениям», - резюмировал Миронюк.