В школах готовятся провести эксперимент с изъятием смартфонов

Учебный год еще не успел начаться, а чиновники уже предлагают внести изменения в образовательный процесс.
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться смартфонами в школах.
«Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем - в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в «локере» оставил смартфон, родители спокойны», - заявил Мединский на московском педагогическом совете.
Мединский уверен, что современные устройства отвлекают школьников от учебного процесса.
По его словам, для детей и подростков урок становится «неприятным отрывом от очень интересной игры» в смартфоне.
Владимир Мединский считает, что школы с такой инициативой не могут выступить, и предложил провести эксперимент в рамках отдельного региона, например, Москвы.