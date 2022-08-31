В школах готовятся провести эксперимент с изъятием смартфонов

31.08.2022 | 07:00

Учебный год еще не успел начаться, а чиновники уже предлагают внести изменения в образовательный процесс.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться смартфонами в школах.

«Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем - в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в «локере» оставил смартфон, родители спокойны», - заявил Мединский на московском педагогическом совете.

Мединский уверен, что современные устройства отвлекают школьников от учебного процесса.

По его словам, для детей и подростков урок становится «неприятным отрывом от очень интересной игры» в смартфоне.

Владимир Мединский считает, что школы с такой инициативой не могут выступить, и предложил провести эксперимент в рамках отдельного региона, например, Москвы.