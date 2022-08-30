Умер Михаил Горбачев

30.08.2022 | 23:35

30 августа 2022 года не стало Михаила Сергеевича Горбачева.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", — сообщили в ЦКБ.

Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС.

После 74-летнего Константина Черненко он считался молодым руководителем. Ч

Через год Горбачева переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.