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Умер Михаил Горбачев

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30 августа 2022 года не стало Михаила Сергеевича Горбачева.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", — сообщили в ЦКБ.

Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС.

После 74-летнего Константина Черненко он считался молодым руководителем. Ч

Через год Горбачева переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

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Гость||

Собаке собачья смерть.

Жаль не повесили.

Гость||

Хот одна приятная новость. Ждём следующую.

Гость||

Захрюкало...


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