Продавцам запретили ограничивать форму оплаты и навязывать допуслуги

30.08.2022 | 13:34

С 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в закон «О защите прав потребителей». Поправки касаются статьи 16 «Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, запреты и обязанности, налагаемые на продавца (исполнителя, владельца агрегатора)».

В настоящий момент в законе просто указывается, что подобные условия недопустимы. С 1 сентября будут учитываться конкретные случаи, в которых права потребителей нарушаются. По мнению инициаторов поправок, изменения позволят эффективнее защищаться от недобросовестных контрагентов при покупках или оказании услуг.

Согласно тексту документа, теперь продавец не может менять условия договора по собственной инициативе.

Потребитель имеет право подать иск в любой из судов по своему усмотрению: по месту своего жительства, по месту нахождения ответчика, по месту заключения или исполнения договора, даже если в документе его право ограничивается. Такое условие теперь будет считаться ничтожным.

С сентября законодательно будет запрещено продавать товар или услугу при условии приобретения другого товара или услуги. Например, банку нельзя будет отказать клиенту в выдаче займа, если последний не стал оформлять страховку за дополнительные деньги.

С осени нельзя будет оказывать услуги, которые повлекут дополнительные траты, не предупредив об этом клиента заранее. Требование оплаты «задним числом» станет нарушением закона.

Теперь продавцу нельзя будет ограничивать форму оплаты. То есть указывать, по наличному или безналичному расчету может быть оплачен товар или услуга. Покупатель сам вправе решить, каким методом оплатить свой заказ.

Эксперты отмечают, что изменения статьи 16 закона «О защите прав потребителей» распространяются и на отношения до вступления в силу закона, то есть до 1 сентября 2022 года.