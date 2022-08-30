Один триллион: в Госдуме рассказали о поэтапной индексации пенсий

30.08.2022 | 08:42

В Государственной думе озаботились индексацией пенсий работающих пенсионеров.

В парламент был внесен законопроект, который предполагает изменения в Федеральном законе «О страховых пенсиях».

Депутаты предлагают сделать перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

По мнению депутата Госдумы Светланы Бессараб, проблему индексации пенсий работающим пенсионерам нужно решать поэтапно.

Член комитета ГД по соцполитике отметила, что новая инициатива вряд ли будет обеспечена положительным отзывом правительства.

«Индексировать пенсию работающим пенсионерам безусловно необходимо, необходимо именно в режиме, когда они работают… Я сомневаюсь, что ЛДПР законодательная инициатива пройдет, поскольку вряд ли она обеспечена соответствующими расчетами и вряд ли она обеспечена положительным отзывом финансового блока правительства», цитирует Бессараб «ПРАЙМ».

Депутат рассказала, что в 2023 году из бюджета страны потребуется изыскать один триллион рублей для повышенных пенсий работающим пенсионерам.