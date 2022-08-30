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В стране и мире

Идею о запрете покупать школьникам в России дневники с котятами раскритиковали

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Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин раскритиковал идею о запрете покупать школьникам в России дневники с котятами и супергероями. Депутат отметил, что в учебных заведениях должна оставаться «хоть какая-то свобода». Его комментарий приводится на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Накануне такое требование озвучили родителям учащихся в одной из школ Кургана. Смолин подчеркнул, что прямых оснований для подобного решения нет.

«Совершенно очевидно, что это решение идет в духе усиления патриотического воспитания. Теперь будет подниматься флаг еженедельно, звучать гимн и появятся уроки типа "беседы о важном"», - сказал он.

Депутат предположил, что задумка о закреплении определенного внешнего вида канцтоваров исходила от руководства школы. «Не думаю, что мы должны еще и законом прописывать, какие именно дневники должны быть у детей», - подытожил Смолин.

Ранее Минпросвещения объявило о старте занятий для российских школьников, где объяснят цели спецоперации на Украине. Урок «Наша страна - Россия» состоится 12 сентября и будет посвящен патриотизму.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Заставь дурака молиться, он и лоб расшибёт.

Гость||

У меня есть дневник с кормильцем земли Пензенской Белозерцевым Иваном Александровичем.Продам.Недорого.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Прямое подтверждение, что миром правят кретины и воры в одном лице.

Гость||

а с петушками можно продавать?


Имя: Гость
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