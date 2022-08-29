Фастфуд может попасть под запрет

29.08.2022 | 17:43

Российские власти внимательно изучают вопрос о запрете рекламы фастфуда на телевидении.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, сотрудники ведомства совместно с Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой и Роскомнадзором разрабатывают вариант о частичной запрете подобной рекламы.

«Прорабатывается предложение запретить рекламу фастфуда на телеканалах РФ с 7.00 до 22.00», - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Напомним, в конце прошлой недели депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова выходила с похожим предложением на министра цифрового развития Максута Шадаева.

Парламентарий предложила рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда, газировки и ряда других продуктов на телеканалах для детей и на ресурсах, допущенных для подростков до 16 лет.

По мнению депутата, властям стоит законодательно ограничить время трансляции рекламных роликов с такими продуктами, а также ввести для такой рекламы специальный дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм.

«Обращение депутата Яны Лантратовой получено и находится на рассмотрении. Минцифры прорабатывает его совместно с Минпромторгом, ФАС и Роскомнадзором», - отметили в министерстве.