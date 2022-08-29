Сетевое издание|18+|Понедельник|29 авг 2022|18:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Фастфуд может попасть под запрет

Печать

Российские власти внимательно изучают вопрос о запрете рекламы фастфуда на телевидении.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, сотрудники ведомства совместно с Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой и Роскомнадзором разрабатывают вариант о частичной запрете подобной рекламы.

«Прорабатывается предложение запретить рекламу фастфуда на телеканалах РФ с 7.00 до 22.00», - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Напомним, в конце прошлой недели депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова выходила с похожим предложением на министра цифрового развития Максута Шадаева.

Парламентарий предложила рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда, газировки и ряда других продуктов на телеканалах для детей и на ресурсах, допущенных для подростков до 16 лет.

По мнению депутата, властям стоит законодательно ограничить время трансляции рекламных роликов с такими продуктами, а также ввести для такой рекламы специальный дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм.

«Обращение депутата Яны Лантратовой получено и находится на рассмотрении. Минцифры прорабатывает его совместно с Минпромторгом, ФАС и Роскомнадзором», - отметили в министерстве.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Все запретить! Все отнять! И подъезды заколотить досками чтобы народ бестолку не шлялся!

Гость||

только про пальмовое масло опять ни слова! Оно же полезней фастфуда!

Гость||

Председатель госдумы володин пойдет на запрет использования пальмового масла в России?

Гость||

Власти ничего не могут, только как запретить, оштрафовать и т.д! Может пора уже их самих запретить!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте