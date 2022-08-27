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В стране и мире

Путин подписал указ о выплатах в 10 000 рублей

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Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах беженцам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины. Об этом сообщается на портале правовой информации.

По данным документа, введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тысяч рублей, а также ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере, доплата к этим выплатам в 3 тысячи рублей для инвалидов I группы, детей-инвалидов и пенсионеров старше 80 лет.

Кроме того, Ветераны Великой Отечественной войны будут получать каждый месяц 5 тысяч рублей.

Отмечается, что беременным женщинам введена единовременная выплата в 10 тысяч рублей, при рождении ребенка — единовременно 20 тысяч рублей.

Также ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тысячи рублей, в случае, если ребенок под опекой — 15 тысяч рублей.

Ранее беженцы из Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о сроках получения финансовой помощи от правительства России. По их словам, представители российских властей предупредили, что от подачи заявки до получения денег пройдет около недели.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — Lenta.ru
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Гость||

Я вот не пойму, этот человек призидент какой страны?!

Гость||

А потом им ещё лднрию восстанавливать

Гость||

У него Россия или лднр???

Имя: Гость
Комментарий:

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