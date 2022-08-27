Путин подписал указ о выплатах в 10 000 рублей

27.08.2022 | 17:11

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах беженцам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины. Об этом сообщается на портале правовой информации.

По данным документа, введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тысяч рублей, а также ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере, доплата к этим выплатам в 3 тысячи рублей для инвалидов I группы, детей-инвалидов и пенсионеров старше 80 лет.

Кроме того, Ветераны Великой Отечественной войны будут получать каждый месяц 5 тысяч рублей.

Отмечается, что беременным женщинам введена единовременная выплата в 10 тысяч рублей, при рождении ребенка — единовременно 20 тысяч рублей.

Также ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тысячи рублей, в случае, если ребенок под опекой — 15 тысяч рублей.

Ранее беженцы из Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о сроках получения финансовой помощи от правительства России. По их словам, представители российских властей предупредили, что от подачи заявки до получения денег пройдет около недели.