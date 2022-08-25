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В Роспотребнадзоре рассказали о масочном режиме в школах

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На Россию надвигается шестая волна коронавирусной инфекции. Врачи фиксируют увеличение количества обращений с COVID-19.

Согласно данным специалистов Роспотребнадзора, в августе россияне чаще всего заражались двумя новыми штаммами - B.A.4 и B.A.5. На них пришлось почти 93 процента случаев.

На фоне ухудшающейся обстановки в ряде регионов России уже были введены ограничительные меры.

В настоящее время масочный режим действует в Татарстане, Дагестане, Горном Алтае, Бурятии, Красноярском крае, Новосибирской и Вологодской областях.

Обязательный масочный режим введен в учреждениях здравоохранения Тульской области, а Калмыкия вернула обязательную вакцинацию для уязвимых категорий граждан, в том числе для людей старше 60 лет и медработников.

Перед 1 Сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с заявлением. Она отметила, что на сегодняшний день вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах не требуется.

При этом Попова призвала территориальные органы Роспотребнадзора обратить особое внимание на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований в учебных заведениях.

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