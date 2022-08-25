Стало известно о двухдневной заморозке операций с переводами

25.08.2022 | 10:00

Россияне все чаще становятся жертвами телефонных мошенников.

Полиция, кредитные учреждения и специалисты Банка России готовы объединить силы, чтобы противостоять преступникам. Разработаны методы, которые позволят не только сохранять деньги россиян, но и препятствовать сомнительным переводам.

По словам главы департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, в скором времени могут быть приняты изменения в закон «О национальной платежной системе».

«Банк России предлагает на законодательном уровне ввести двухдневный период, когда банк отправителя приостанавливает перевод средств по счету, информация о котором содержится в нашей базе данных. В ней в том числе отражены сведения о счетах так называемых дропперов. Это лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивая украденных денег», - рассказал Уваров в интервью РИА «Новости».

Специалист ЦБ отметил, что банк будет обязан уведомить клиента, что его перевод приостановлен, и указать причину.

«Двухдневный период позволит человеку, которого мошенники ввели в заблуждение, отменить перевод своих денег на их счета. Однако если после этого периода клиент все равно настаивает на переводе в адрес сомнительного счета, то банк обязан будет исполнить операцию», - сообщил Вадим Уваров.

По задумке авторов поправок, в специальную систему станут поступать сведения из МВД о совершенных противоправных действиях в отношении счетов граждан России по фактам мошенничества. Банк будет обязан ограничить доступ к использованию похищенных денег, и мошенник не сможет их вывести.

«Добросовестным владельцам карт опасаться ограничения доступа к счетам не стоит. Информация о счете как о дропперском появляется в базе данных Банка России тогда, когда пострадавший обратился в свой банк с заявлением о хищении денег и банк направил эту информацию в ФинЦЕРТ», - резюмировал Уваров.