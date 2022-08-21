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Врач назвала опасные последствия частого использования капель в нос

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От частого использования капель в нос может развиться зависимость, уверена отоларинголог Яна Новикова. Это и другие опасные последствия от лекарства она назвала в интервью для «Доктор Питер».

По словам Новиковой, сосудосуживающие капли, которые обычно применяют при насморке, не обладают лечебным эффектом, а только снимают симптомы. При длительном использовании таких капель сосуды носа утрачивают способность нормально сокращаться и постоянно находятся в расширенном состоянии, пояснила врач. Таким образом, слизистая носа отекает, носовое дыхание со временем нарушается, что в итоге приводит к недостатку кислорода в организме.

Кроме того, из-за частого применения капель может развиться психологическая зависимость, предупредила Новикова. Привыкание формируется уже через 10-14 дней. Человеку начинает казаться, что без капель он не сможет нормально дышать, поэтому, считает она, капли начинают использоваться в слишком больших дозах.

Передозировка каплями, сообщила отоларинголог, может привести к отравлению, которое обычно сопровождается головокружениями, спазмами в животе и рвотой. В наиболее тяжелых случаях возможны даже кома и летальный исход. Новикова добавила, что в особой группе риска находятся дети. По этой причине она призвала родителей внимательнее читать инструкцию, чтобы не превысить допустимую норму препарата.

Чтобы избавиться от желания постоянно использовать капли, Новикова посоветовала прежде всего обратиться к ЛОРу. Врач проведет обследование, например, анемизацию или эндоскопию, которые позволят оценить состояние слизистой носа, а после назначит необходимое лечение.

Ранее врач Татьяна Красюк предупредила о риске развития опасных болезней из-за лака для ногтей. Специалистка объяснила, что опасные компоненты из некачественного лака могут попасть в кровоток через ноготь.

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Источник — lenta.ru
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