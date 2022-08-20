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В стране и мире

В МЧС сообщили об увеличении площади пожара в Нижегородской области

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МЧС России сообщило об увеличении площади пожара в Нижегородской области, передает ТАСС.

«В Воротынском городском округе Нижегородской области действует природный пожар на площади порядка 4110 гектаров», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что для ликвидации огня направили два вертолета Ми-8 МЧС, а также аэромобильные группировки ведомства из Приволжского федерального округа. Помимо этого, на месте происшествия прибыли пожарные из Татарстана, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Кировской областей. Кроме того, в тушении принимают участие пожарные-десантники Авиалесоохраны из Тюмени и добровольцы.

В ведомстве рассказали, что для мониторинга лесопожарной обстановки используются наземные группировки и беспилотники. Всего в тушении огня задействованы 638 человек и 143 единицы техники. «Работа ведется в круглосуточном режиме», — сообщили в МЧС.

Ранее москвичей предупредили о чрезвычайно высокой пожароопасности в последующие три дня — 20-22 августа. Горожанам рекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

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Источник — lenta.ru
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