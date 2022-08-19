Россиян предупредили о новой схеме автоподставы

19.08.2022 | 14:20

Автомобильный эксперт Егор Васильев заявил, что при торможении стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы. Это мешает внимаю водителей и помогает мошенниками воспользоваться ситуацией, передает «Прайм».

Васильев подчеркнул, что торможение с ручным тормозом создает аварийную ситуацию на невысокой скорости. Он предупредил россиян о новой схеме автоподстав и призвал держать безопасную дистанцию между машинами. Однако значительное расстояние при движении в плотном потоке не понравится водителям или создаст аварийную ситуацию.

Кроме того, россиянам необходимо наблюдать за машиной спереди, если она обладает на кузове признаками мелких аварий, затонирована и ее водитель двигается рывками. В подобных схемах используются или не новые, или бюджетные автомобили с механическим ручником.

Если водитель заподозрил подставу, ему следует уменьшить скорость, перестроиться в другой ряд, а также включить аварийную сигнализацию при необходимости и припарковаться на обочине.

Ранее россиянам назвали срок падения цен на авто в стране. Автоэксперт Дмитрий Славнов спрогнозировал уменьшение стоимости машин в начале 2023 года.