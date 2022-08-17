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Некоторым россиянам предложили списать долги за ЖКУ

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В России предложили списать долги за ЖКУ некоторым категориям россиян, среди которых утратившие кормильца семьи и потерявшие трудоспособность граждане. Соответствующее обращение в Минстрой направила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), пишут «Известия».

«Бизнес предложил списать долги за ЖКУ отдельным категориям граждан - семьям, утратившим кормильца, а также потерявшим трудоспособность людям. Соответствующее обращение в Минстрой направила ассоциация АКОН», - отмечает издание со ссылкой на документ.

Предполагается, что такая мера решит проблему общей задолженности населения. Так, долги граждан за ЖКУ по итогам первого квартала 2022 года достигли 804,5 миллиарда рублей, что стало новым рекордом.

Также в организации выступили за то, чтобы все малоимущие получили субсидии на оплату коммуналки вне зависимости от того, есть ли у них долги. Сейчас наличие задолженности является преградой для пособия.

Согласно данным Росстата, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на рекордные 7,6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что эквивалентно 56,6 миллиардам рублей. Общая сумма задолженности достигла 804,5 миллиардов рублей в первом квартале этого года.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Не удивляет, тут либо покушать либо ЖКХ, желудок естественно побеждает.

Гость||

Не прошло и полгода с 24 февраля, а к нам уже возвращаются легендарные валютные магазины «Берёзка». В советские времена в Москве, Ленинграде и портовых городах работали такие валютные магазины. В них могли отовариваться дипломаты, советские служащие прибывшие из заграничных командировок, а также моряки торгового флота. Привилегированные совграждане покупали иностранную выпивку, сигареты, шмотки и духи за так называемые чеки – инвалютные рубли, а иностранные туристы и дипломаты могли расплачиваться так необходимой советской стране валютой - долларами, фунтами, немецкими марками и французскими франками и другими западными валютами.

Остальные советские граждане не могли даже зайти в валютный магазин. Подавляющее большинство населения страны, жившее за «железным занавесом» не знало о существовании валютников, да и о существовании самой валюты знало лишь смутно, как Кабаниха из пьесы Островского "Гроза" про дальние страны, которыми правят Салтаны. Советское население толкалось в бесконечных очередях, чтобы отоварить талоны на масло, мясо, колбасу, а потом и на сахар с водкой. Не до глупостей было советским людям. Они жили в мыслях о добыче пропитания на день грядущий, и запасов к праздничному столу. Так как дефицитные вина, коньяки и венгерский зеленый горошек, твёрдокопчёную колбасу и икру (если достанешь) к новогоднему столу, начинали запасать с сентября.

Прошел 31 год с того момента, как красная империя приказала долго жить, а ее рудимент постучался к нам в двери совершенно конкретным образом. В столицах откроют аналоги магазинов «Березка» с дефицитными импортными товарами для иностранных дипломатов. Но думается мне, что таким образом российские власти открывают легальный канал для поставок санкционных товаров для себя любимых.

Гость||

Пернул в сторону СССР? Зачтется тебе, отдыхай.

Имя: Гость
Комментарий:

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