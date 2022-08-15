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В стране и мире

Пятеро россиян погибли при столкновении легковушки со скорой

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Пять человек погибли и еще двое пострадали в результате столкновения легковушки и машины скорой помощи в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

ДТП произошло примерно в 1:00 по местному времени. По предварительным данным, автомобиль Hyundai проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущейся на разрешающий сигнал светофора скорой. От удара иномарка загорелась.

«В результате сильного удара пассажир скорой, женщина-фельдшер, а также водитель и три пассажира Hyundai от полученных травм погибли. Еще два человека — пассажир Hyundai 2003 года рождения и водитель бригады скорой помощи — госпитализированы», — сообщил Горелых.

Личность водителя легковушки сейчас выясняется. Предположительно, за рулем Hyundai был 16-летний местный житель.

На месте происшествия работают представители руководства нижнетагильского и областного ГИБДД. Детали аварии устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае скорая с беременной россиянкой попала в смертельное ДТП с фурой. На одном из перекрестков медицинский автомобиль не пропустил фуру Skania, и она врезалась в скорую. В результате беременная россиянка и водитель скорой получили травмы, а ехавшая в автомобиле медсестра погибла.

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Источник — lenta.ru
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