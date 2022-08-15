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В стране и мире

Глава Минтруда рассказал о новых отчислениях работающих россиян

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В ближайшем будущем часть работающих россиян могут наделить правом уплачивать добровольные взносы на социальное страхование.

В Министерстве труда и социального развития РФ идет работа над проектом, который предусматривает выплаты самозанятых граждан, по аналогии с добровольным пенсионным страхованием.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, это позволит самозанятым получать оплачиваемые больничные, пишет «Российская газета».

В настоящий момент самозанятый гражданин может в своем личном кабинете указать размер желаемой пенсии, и рассчитается сумма, которую нужно ежемесячно перечислять.

Второй вариант – это самостоятельно определить сумму, которую гражданин готов вносить. В результате будет автоматически произведен расчет будущей пенсии.

«Мы сделали свой расчет, обсуждаем его сейчас с бизнесом, страховщиками, Федеральной налоговой службой. Модель получается финансово сбалансированная, она приемлема для гражданина с точки зрения ежемесячного платежа и формирует защиту в случае болезни», - сообщил Котяков.

Министр отметил, что новую модель постараются презентовать уже осенью 2022 года, а ее запуск намечен на 2023 год.

«Сделаем ее такой же удобной и простой, как в добровольном пенсионном страховании для самозанятых. С ФНС готовим бесшовную интеграцию двух систем. После принятия окончательного решения потребуется еще некоторое время на доработку наших информационных систем, надеюсь, что возможность добровольно вступить в обязательное социальное страхование появится у самозанятых уже в 2023 году», - рассказал Антон Котяков.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — rg.ru
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Гость||

А фнс когда заработает удобно и просто?пока это геморой сплошной

Гость||

Лохотрон,когда пенсионный срок наступит,данные потеряются

Гость||

отчислениях зачислениях какая то канитель копеечная

Гость||

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,

Несите ваши денежки - иначе быть беде.

И в полночь ваши денежки заройте в землю там,

И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?

Заройте в землю, где…

Имя: Гость
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