Глава Минтруда рассказал о новых отчислениях работающих россиян

В ближайшем будущем часть работающих россиян могут наделить правом уплачивать добровольные взносы на социальное страхование.
В Министерстве труда и социального развития РФ идет работа над проектом, который предусматривает выплаты самозанятых граждан, по аналогии с добровольным пенсионным страхованием.
По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, это позволит самозанятым получать оплачиваемые больничные, пишет «Российская газета».
В настоящий момент самозанятый гражданин может в своем личном кабинете указать размер желаемой пенсии, и рассчитается сумма, которую нужно ежемесячно перечислять.
Второй вариант – это самостоятельно определить сумму, которую гражданин готов вносить. В результате будет автоматически произведен расчет будущей пенсии.
«Мы сделали свой расчет, обсуждаем его сейчас с бизнесом, страховщиками, Федеральной налоговой службой. Модель получается финансово сбалансированная, она приемлема для гражданина с точки зрения ежемесячного платежа и формирует защиту в случае болезни», - сообщил Котяков.
Министр отметил, что новую модель постараются презентовать уже осенью 2022 года, а ее запуск намечен на 2023 год.
«Сделаем ее такой же удобной и простой, как в добровольном пенсионном страховании для самозанятых. С ФНС готовим бесшовную интеграцию двух систем. После принятия окончательного решения потребуется еще некоторое время на доработку наших информационных систем, надеюсь, что возможность добровольно вступить в обязательное социальное страхование появится у самозанятых уже в 2023 году», - рассказал Антон Котяков.
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А фнс когда заработает удобно и просто?пока это геморой сплошной