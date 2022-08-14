Число пострадавших при взрыве в торговом центре в Ереване увеличилось

Число пострадавших при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване выросло до 26 человек. Об этом сообщил Минздрав Армении, пишет ТАСС.
В министерстве уточнили, что пострадавшим оказывают помощь в больницах города.
Ранее сообщалось, что при взрыве в ТЦ пострадали 20 человек, один погиб.
Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел днем 14 августа. По предварительным данным, он случился на складе пиротехники, после чего начался пожар. Как рассказал один из очевидцев, мелкие взрывы слышны до сих пор.
В результате взрыва произошло обрушение здания ТЦ, под завалами могут находиться люди. Там ведутся спасательные работы, в них участвуют в том числе находящиеся на месте прохожие.
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Взрыв или хлопок там был?