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В стране и мире

Число пострадавших при взрыве в торговом центре в Ереване увеличилось

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Число пострадавших при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване выросло до 26 человек. Об этом сообщил Минздрав Армении, пишет ТАСС.

В министерстве уточнили, что пострадавшим оказывают помощь в больницах города.

Ранее сообщалось, что при взрыве в ТЦ пострадали 20 человек, один погиб.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел днем 14 августа. По предварительным данным, он случился на складе пиротехники, после чего начался пожар. Как рассказал один из очевидцев, мелкие взрывы слышны до сих пор.

В результате взрыва произошло обрушение здания ТЦ, под завалами могут находиться люди. Там ведутся спасательные работы, в них участвуют в том числе находящиеся на месте прохожие.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Взрыв или хлопок там был?

Гость||

Уай мее, щаурма сгореля, !

Гость||

А в пензе это был бы не взрыв а хлопок как минимум а может и что то новенькое придумали

Имя: Гость
Комментарий:

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