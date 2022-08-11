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В России продлили срок годности вакцин «Спутник V»

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В России продлили срок годности вакцин «Спутник V», теперь он составляет от 6 до 12 месяцев для препаратов разных производителей. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что продление было сделано для профилактики новой коронавирусной инфекции. «Сроки годности вакцин "Спутник V" были продлены и составляют от шести месяцев до одного года для препаратов разных производителей», - заявили в Минздраве.

Соответствующие изменения внесут в инструкцию по медицинскому применению вакцины, добавили в министерстве.

При этом сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не будут означать, что вакцина просрочена, подчеркнули в Минздраве.

«Решение о продлении срока годности вакцинных препаратов в каждом случае основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата», - пояснили в ведомстве.

Ранее инфекционист Минздрава Владимир Чуланов ответил на сообщения об исчезновении «Спутника Лайт» из российских поликлиник. Тогда он заверил, что в стране имеется достаточный запас вакцин от COVID-19.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ничего себе! Просроченную вакцину признали годной и нам лохам ее будут делать! Уж не говорили бы уж ничего.

Гость||

Пхахахахахахахаха! Мощно работают!

Гость||

Какие же мрази! Просроченное фуфло людям колоть будут, не выбрасывать же)

Гость||

Ужас какой! Да еще в новостях об этом пишут! Как в "Уральских пельменях" : "Моя кефир продлил до пятница." Надо подальше держаться от этих деятелей медицинских!5

Гость||

гинцбург-герой россии

Имя: Гость
Комментарий:

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