11.08.2022 | 11:03

В России продлили срок годности вакцин «Спутник V», теперь он составляет от 6 до 12 месяцев для препаратов разных производителей. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что продление было сделано для профилактики новой коронавирусной инфекции. «Сроки годности вакцин "Спутник V" были продлены и составляют от шести месяцев до одного года для препаратов разных производителей», - заявили в Минздраве.

Соответствующие изменения внесут в инструкцию по медицинскому применению вакцины, добавили в министерстве.

При этом сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не будут означать, что вакцина просрочена, подчеркнули в Минздраве.

«Решение о продлении срока годности вакцинных препаратов в каждом случае основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата», - пояснили в ведомстве.

Ранее инфекционист Минздрава Владимир Чуланов ответил на сообщения об исчезновении «Спутника Лайт» из российских поликлиник. Тогда он заверил, что в стране имеется достаточный запас вакцин от COVID-19.