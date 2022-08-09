В России спрогнозировали резкое подорожание аренды жилья

09.08.2022 | 14:54

Аренда жилья в России может подорожать на 10-20 процентов уже осенью. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

Отмечается, что весной наблюдалось падение арендных ставок на 8-10 процентов. Это произошло из-за роста конкуренции на рынке, высокой волатильности курса рубля к иностранным валютам, а также роста ключевой ставки.

«Как следствие, удорожания ипотеки, часть продавцов со вторичного рынка ушли в сегмент аренды, отложив сделки на период неопределенности», - пояснила эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.

По мнению специалистов, цены вырастут с началом делового сезона, а также учебы в вузах и колледжах. Заметнее всего будет увеличиваться средняя ставка аренды в Москве и Санкт-Петербурге, где она просела значительнее, чем в других крупных городах.

«В этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10 процентов минимум. А на ликвидные лоты - мини-студии площадью 10–15 квадратных метров, небольшие квартиры гостиничного типа - и на 20 процентов», - рассказала ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Ранее сообщалось, что в августе выросла средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир. В 18 ключевых для российского рынка локациях (города-миллионники, а также Московская и Ленинградская области) она составила 20,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных - 31,2 тысячи рублей. С июля снимать такое жилье стало дороже на 3,5 и 3 процента соответственно.