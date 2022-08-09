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В России спрогнозировали резкое подорожание аренды жилья

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Аренда жилья в России может подорожать на 10-20 процентов уже осенью. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

Отмечается, что весной наблюдалось падение арендных ставок на 8-10 процентов. Это произошло из-за роста конкуренции на рынке, высокой волатильности курса рубля к иностранным валютам, а также роста ключевой ставки.

«Как следствие, удорожания ипотеки, часть продавцов со вторичного рынка ушли в сегмент аренды, отложив сделки на период неопределенности», - пояснила эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.

По мнению специалистов, цены вырастут с началом делового сезона, а также учебы в вузах и колледжах. Заметнее всего будет увеличиваться средняя ставка аренды в Москве и Санкт-Петербурге, где она просела значительнее, чем в других крупных городах.

«В этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10 процентов минимум. А на ликвидные лоты - мини-студии площадью 10–15 квадратных метров, небольшие квартиры гостиничного типа - и на 20 процентов», - рассказала ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Ранее сообщалось, что в августе выросла средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир. В 18 ключевых для российского рынка локациях (города-миллионники, а также Московская и Ленинградская области) она составила 20,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных - 31,2 тысячи рублей. С июля снимать такое жилье стало дороже на 3,5 и 3 процента соответственно.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну подорожает, а жить то кто будет в нём, снимать, Ваня Курский?

Гость||

Скорее всего придётся арендодателям лапу сосать осенью, а зимой две лапы, это ближе к истине . Уйдёт клиент от них, похоже до хороших времён, которых даже в проекте нет...

Гость||

Жадность, алчность лишь усугубит обстановку. Чудес не бывает, з/п, доходы несоизмеримо малы, а значит шиш им с маслом, а не супер доходы...

Гость||

это в больших городах, а в нашем мухосранске нафиг никому не сперлась эта аренда, уж какой год дешевеет, предложениие спрос опережает, настроили , а работы нет, народ бежит из города!

Гость||

в 2012 сдавали однушку за 10т.р.+коммуналка, в 2013 за 9т.р, в 2014 за 8т.р., теперь за 7т.р. сдаем, ибо полно вариантов и народ не разбежался за дорого снимать, так что не свистите, экспэрды хреновы!

Имя: Гость
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