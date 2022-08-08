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В стране и мире

В России за неделю почти на 60 процентов выросла заболеваемость COVID-19

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В России заболеваемость COVID-19 выросла за неделю на 59,7 процента. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией, пишет ТАСС.

По данным штаба, рост числа госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей составил 27,7 процента за неделю. Заболеваемость COVID-19 выросла в 85 регионах, число госпитализаций - в 68.

За минувшие сутки в России выявили 17 862 случая заражения коронавирусом. Госпитализировали 1252 пациента, 8721 человек выздоровел и был выписан из больниц.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте риска заражения COVID-19. В федеральной службе заявили, что для снижения вероятности заражения гражданам из групп риска важно надевать маски в людных местах и общественном транспорте.

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Источник — lenta.ru
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