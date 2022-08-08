Долги россиян за ЖКУ рекордно выросли

08.08.2022 | 12:45

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на рекордные 7,6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что эквивалентно 56,6 миллиардам рублей. Об этом сообщают «Известия».

Общая сумма задолженности достигла 804,5 миллиардов рублей в первом квартале этого года. При этом в службе уточняют, что перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги россиян увеличились на 11 процентов, а перед управляющими компаниями (УК) они выросли на 3 процента.

В прошлом году, наоборот, фиксировалось снижение задолженности россиян перед УК приблизительно на 6 процентов в сравнении с 2020 годом. По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, нынешний рост долгов отчасти объясняется подорожанием товаров и услуг, в то время как зарплата чаще всего не индексируется.

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая согласилась с тем, что повышение стоимости коммунальных услуг не учитывает доходы россиян. Это все приводит к отсутствию возможности у малоимущих семей заплатить за ЖКУ, отмечает руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Она также дополнила, что негативно на росте долгов сказался и введенный в апреле полугодовой мораторий на банкротство, ограничивающий процедуру списания долгов.

В июле Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс») назвал рекордным число россиян, которые начали процедуру упрощенного банкротства. Так, по сравнению с первым кварталом 2022 года, количество одобренных заявок на предоставление этого права увеличилось на 28,8 процента.