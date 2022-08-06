Россия опровергла сообщения о переводе ядерных сил в режим повышенной готовности

06.08.2022 | 11:25

Российская делегация в ООН опровергла сообщения о переводе ядерных сил в режим повышенной готовности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы делегации Андрея Белоусова на Обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Белоусов заверил, что подобные заявления не соответствуют действительности. «Мы уже указывали на несостоятельность и беспочвенность утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие на Украине и против Украины. Это невозможно, с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации, при которых гипотетически возможно применение ядерного оружия», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что ни один из гипотетических сценариев применения ядерного оружия не имеет отношения к ситуации на Украине, поскольку это возможно только в ответ на применение оружия массового уничтожения или на использование обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование Российской Федерации. К ситуации на Украине ни один из этих сценариев не применим, указал Белоусов.

Ранее он заявил, что единственным ответом России на некоторые внешние угрозы является обладание ядерным оружием. «Развитие ситуации в Восточной Европе подтверждает обоснованность наших озабоченностей. Грубо нарушив принцип равной и неделимой безопасности, НАТО сделала ставку на вредоносную экспансию с целью ослабления России», — добавил он.