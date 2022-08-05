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Стало известно об «абсолютном затишье» во внутреннем туризме

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В ожидании очередного этапа программы туристического кешбэка россияне стали меньше бронировать туры по России на осень и зиму. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщает РИА Новости.

По ее словам, сейчас во внутреннем туризме «абсолютное затишье». «Туристы ничего не бронируют, пока кешбэк не откроют, все ждут кешбэк», — пояснила Ломидзе.

Также стало известно, что активные продажи туров могут начаться позднее в августе, поскольку следующий этап туристического кешбэка в стране запустят 1 октября. В это же время заработает повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток.

Ранее президент России Владимир Путин попросил правительство в два раза поднять туристический кешбэк для Дальнего Востока. Таким образом, максимальная сумма компенсации может достичь 40 тысяч рублей вместо нынешних 20 тысяч рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Какой туризм? Куда и на что??

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