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В стране и мире

В августе произойдет увеличение пенсий

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Правительство России приняло решение выделить Министерству труда и социального развития РФ дополнительные средства из Резервного фонда на выплату социальных региональных доплат к пенсии в 2022 году.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - указано на официальном сайте кабмина.

Выделение дополнительных средств позволит совершить доплаты минимум 1,2 миллиона россиян. Деньги получат неработающие пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума.

В августе будет произведен перерасчет пенсий и работающих пенсионеров.

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР», - рассказали в пресс-службе ПФР агентству «Прайм».

В ведомстве отметили, что прибавка к пенсии будет иметь индивидуальный характер, ведь она зависит от размера заработной платы гражданина в 2021 году.

«То есть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, и начисленных пенсионных коэффициентов. Это касается как наемных работников, так и самозанятых - адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной практикой и уплачивающих взносы «за себя», - указали в Пенсионном фонде России.

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Гость||

Детям, пенсионерам помогают. А когда начнут помогать простым работягам?

Гость||

От такой помощи плакать хочется. Что такое доплата до минимума,знаете?

Гость||

Минимум сам по себе странная вещь. Пожили бы они сами на минималку. Один пожил на макаронах, "посадил" здоровье и всё, тишина. На том и закончилось. Единственное, что он признал, что тяжело прожить на эту сумму.

Гость||

На 100 рублей? Так обычно увеличивают, когда много трендят по СМИ!

Имя: Гость
Комментарий:

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