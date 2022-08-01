В августе произойдет увеличение пенсий

01.08.2022 | 08:07

Правительство России приняло решение выделить Министерству труда и социального развития РФ дополнительные средства из Резервного фонда на выплату социальных региональных доплат к пенсии в 2022 году.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - указано на официальном сайте кабмина.

Выделение дополнительных средств позволит совершить доплаты минимум 1,2 миллиона россиян. Деньги получат неработающие пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума.

В августе будет произведен перерасчет пенсий и работающих пенсионеров.

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР», - рассказали в пресс-службе ПФР агентству «Прайм».

В ведомстве отметили, что прибавка к пенсии будет иметь индивидуальный характер, ведь она зависит от размера заработной платы гражданина в 2021 году.

«То есть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, и начисленных пенсионных коэффициентов. Это касается как наемных работников, так и самозанятых - адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной практикой и уплачивающих взносы «за себя», - указали в Пенсионном фонде России.