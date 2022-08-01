Сетевое издание|18+|Понедельник|1 авг 2022|09:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Стало известно о «тринадцатой пенсии» к Новому году

Печать
Telegram

Уже этой осенью депутаты Государственной думы РФ должны рассмотреть законопроект о так называемой «13-й пенсии».

С инициативой о введении дополнительной выплаты выступили ряд депутатов Госдумы. Они считают, что их предложение поможет поддержать социально незащищенных граждан России.

Это также будет стимулировать покупательский спрос, что полезно для развития экономики, указал депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов.

Согласно тексту документа, предлагается в декабре выплачивать пожилым людям дополнительную пенсию, которую некоторые эксперты называют «тринадцатой».

В предложенном для рассмотрения законопроекте «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» также предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Авторы инициативы считают, что это необходимо делать не с 80 лет как сейчас, а уже тем россиянам, которым исполнилось 70 лет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте