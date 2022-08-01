Стало известно о «тринадцатой пенсии» к Новому году

01.08.2022 | 09:24

Уже этой осенью депутаты Государственной думы РФ должны рассмотреть законопроект о так называемой «13-й пенсии».

С инициативой о введении дополнительной выплаты выступили ряд депутатов Госдумы. Они считают, что их предложение поможет поддержать социально незащищенных граждан России.

Это также будет стимулировать покупательский спрос, что полезно для развития экономики, указал депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов.

Согласно тексту документа, предлагается в декабре выплачивать пожилым людям дополнительную пенсию, которую некоторые эксперты называют «тринадцатой».

В предложенном для рассмотрения законопроекте «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» также предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Авторы инициативы считают, что это необходимо делать не с 80 лет как сейчас, а уже тем россиянам, которым исполнилось 70 лет.