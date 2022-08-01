Сетевое издание|18+|Понедельник|1 авг 2022|12:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Раскрыты варианты дизайна купюр в тысячу и пять тысяч рублей

Печать
Telegram

Зампред Банка России Сергей Белов заявил в беседе с «Известиями», что в настоящее время экспертные предложили около 30 объектов для дизайна новых купюр в тысячу и пять тысяч рублей, которые должны поступить в обращение в следующем году.

«Что касается символов, то могу озвучить те, которые вышли в финал, а дальше можете попробовать угадать. Перечень объектов был довольно солидным, экспертными группами было предложено около 30 объектов-символов», - указал он.

Зампред Центробанка также раскрыл варианты оформления, которые имеются в наличии. Для тысячной купюры рассматриваются различные виды реки Волга, памятник Максиму Горькому, Нижегородский кремль и здание ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», а также ряд объектов из Казани: Казанский Кремль и его башня Сююмбике, заповедник «Городище», Центр семьи Казан.

Для дизайна пятитысячной купюры предлагается использовать виды Екатеринбурга, например дом Севастьянова, плотину на реке Исеть, памятники воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, «Тыл - фронту», «Сказ об Урале», здания в стиле конструктивизм и объекты нефтегазовой промышленности, малахитовую вазу, Уральский хребет.

Окончательный вариант оформления будет озвучен на презентации, концепция уже утверждена советом директоров Банка России. По планам Центробанка, обновленные банкноты номиналом тысяча и пять тысяч рублей должны поступить в обращение в 2023 году, в 2024 - 500 рублей, а в 2025 - 10 и 50 рублей.

Ранее ЦБ представил обновленную купюру номиналом 100 рублей. Купюра была введена в обращение 30 июня. В бумагу банкноты внедрены защитные волокна двух типов: цветные с чередующимися участками красного и синего цветов, а также волокна серого цвета.

В обращение банкноты поступят постепенно, параллельно будут продолжать использовать и существующие сторублевые купюры - образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов. О презентации новой купюры стало известно еще в январе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

А зачем???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте