Москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки для облучения его семьи

30.07.2022 | 13:15

Житель Москвы обвинил соседа снизу в создании магнетрона. Москвич считает, что мужчина собрал СВЧ-пушку, чтобы «облучать» соседей и его семью в частности. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Инженер-строитель Роман Мацуков, проживающий на юго-западе Москвы, около недели назад вместе с супругой обнаружил, что пол в квартире стал неестественного нагреваться. Кроме того, он показал на видео, как люминесцентная лампа загорается без подключения к источнику питания, а яичница жарится на полу. Подозревая, что всему виной действия соседа снизу, с которым у него давний конфликт, москвич вызвал эксперта для измерения уровня излучения в квартире. По словам Мацукова, специалист с помощью прибора обнаружил, что у него в квартире зашкаливает СВЧ-диапазон.

«Мы не понимали, что происходит, но обнаружили, что эти излучения происходят буквально продолжительностью две-три минуты и с интервалом пять минут. Это нам показалось странным», — рассказал москвич.

Он также предположил, что источником подобного излучения мог стать магнетрон — генератор сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения, использующийся в микроволновых печах, — инструкции по сборке которого есть в свободном доступе в сети. Сам сосед, которого Мацуков обвинил в создании устройства, информацию о том, что он якобы облучает соседей не опроверг, но и не подтвердил.

Комментируя ситуацию, замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов заявил, что в ведомство поступает много жалоб на так называемое облучение. По его словам, для подтверждения необходимо пригласить в квартиру аккредитованную в установленном порядке лабораторию для проведения соответствующих измерений специальными дорогостоящими приборами, никакие другие показатели не могут о чем-либо говорить. Также Гуськов добавил, что с помощью магнетрона из СВЧ-печи действительно можно нанести вред человеку, однако сделать это через железобетонные перекрытия жилого дома невозможно.

Ранее сообщалось, что в Москве житель района Крылатское на западе столицы незаконно построил себе балкон. Сооружение вызвало гнев соседей, которые пожаловались на мужчину в Мосжилинспекцию.