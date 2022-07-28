В стране и мире

В России задумались о введении нового денежного сбора для туристов

Печать
Telegram

В России задумались о введении нового дополнительного сбора, который хотят взимать с путешественников во время отдыха в стране. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Так, комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры выступил с инициативой распространения курортного сбора, введенного в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, по всей России. Депутаты разработали соответствующий законопроект и направили его в регионы. В настоящее время предложением заинтересовались 18 субъектов страны, отметил член комитета Алексей Черняк.

Согласно предлагаемым нововведениям, речь идет о фиксированном сборе в размере 100 рублей в сутки, который будет взиматься с отдыхающих со второго дня проживания в отелях. При этом правило «вторых суток» не будет распространяться на тех, кто приезжает в регион с деловыми целями.

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, сами по себе подобные платежи не выступают фактором отказа туристов от поездки в тот или иной регион, однако влияют на имидж отельеров. «Оформление курортного сбора затягивает процесс заселения, это приводит к очередям в пиковые часы, у туристов возникает чувство раздражения», — пояснил он.

Ранее в июне стало известно, что с начала 2023 года Абхазия отменит курортный сбор — парламент республики принял соответствующий законопроект в первом чтении. Отмечается, что в настоящее время сбор для иностранных граждан, которые находятся в Абхазии больше трех дней, составляет 30 рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Роспотребнадзор ответил на слухи о возвращении коронавирусных ограничений

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте