В ПФР объяснили, как пенсионеру получить вторую пенсию

28.07.2022 | 09:24

Часть российских пенсионеров может рассчитывать на вторую пенсию от государства.

В Пенсионном фонде РФ напомнили, что на дополнительные деньги могут рассчитывать военные пенсионеры, но лишь при одновременном соблюдении нескольких условий. В 2022 году вторую пенсию могут получить мужчины достигшие возраста 61,5 года и женщины, которым исполнилось 56,5 лет.

Важным условием является и наличие стажа. В ПФР напомнили, что пенсия по линии силовых ведомств назначается за работу в определенных структурах. А вот вторая пенсия будет назначена только в том случае, если у человек трудился и на гражданской службе.

«Наличие требуемого страхового стажа, не учтенного при назначе­нии пенсии по линии силового ве­домства (иными словами, стажа на «гражданке»). В 2022 году он составляет не менее 13 лет и будет ежегодно увеличиваться на 1 год до 15 лет в 2024 году», - уточнили в ПФР.

Еще одним условием является наличие требуемого законом количества баллов. В 2022 году минимальная сумма 23,4.

В ведомстве отметили, что четвертым условием для назначения страховой пенсии для военного пенсионера является наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.

В Пенсионном фонде сообщили, что исчислении страхового и общего трудового стажа военным пенсионерам в него не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет.

«Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты», - отметила в пресс-службе ПФР. — Страховая пенсия военных пенсионеров также ежегодно индексируется. Но если военный пенсионер после назначения вто­рой пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит беззаявительному перерасчету 1 августа ежегодно».