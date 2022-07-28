В стране и мире

В ПФР объяснили, как пенсионеру получить вторую пенсию

Печать
Telegram

Часть российских пенсионеров может рассчитывать на вторую пенсию от государства.

В Пенсионном фонде РФ напомнили, что на дополнительные деньги могут рассчитывать военные пенсионеры, но лишь при одновременном соблюдении нескольких условий. В 2022 году вторую пенсию могут получить мужчины достигшие возраста 61,5 года и женщины, которым исполнилось 56,5 лет.

Важным условием является и наличие стажа. В ПФР напомнили, что пенсия по линии силовых ведомств назначается за работу в определенных структурах. А вот вторая пенсия будет назначена только в том случае, если у человек трудился и на гражданской службе.

«Наличие требуемого страхового стажа, не учтенного при назначе­нии пенсии по линии силового ве­домства (иными словами, стажа на «гражданке»). В 2022 году он составляет не менее 13 лет и будет ежегодно увеличиваться на 1 год до 15 лет в 2024 году», - уточнили в ПФР.

Еще одним условием является наличие требуемого законом количества баллов. В 2022 году минимальная сумма 23,4.

В ведомстве отметили, что четвертым условием для назначения страховой пенсии для военного пенсионера является наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.

В Пенсионном фонде сообщили, что исчислении страхового и общего трудового стажа военным пенсионерам в него не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет.

«Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты», - отметила в пресс-службе ПФР. — Страховая пенсия военных пенсионеров также ежегодно индексируется. Но если военный пенсионер после назначения вто­рой пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит беззаявительному перерасчету 1 августа ежегодно».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте