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В Роспотребнадзоре сравнили опасность новых и старых штаммов коронавируса

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Новые штаммы коронавируса вызывают заболевание, которое протекает не так серьезно, как болезнь при старых штаммах. Об этом «Ленте.ру» сообщила Наталья Пшеничная, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19.

По словам Пшеничной, новые подварианты «Омикрона» приводят к последствиям, схожими с обыкновенным острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).

«Новые подварианты "Омикрона" вызывают заболевание, течение которого по тяжести, в принципе, практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ», — заявила Пшеничная.

При этом она отметила, что для некоторых категорий населения ОРВИ может представлять опасность, так как иногда вызывает осложнения со стороны нижних дыхательных путей и приводит к развитию пневмонии.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщал, что пандемия COVID-19 может закончиться благодаря подвиду омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75. Он допустил, что новый ВА.2.75 способен оказаться «живой вакциной».

Ранее сообщалось, что по всей России впервые с апреля выявили более 9000 случаев коронавируса — 9027. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 18 554 036.

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Источник — lenta.ru
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