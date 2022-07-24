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В стране и мире

Деревянные дома в России подешевели почти до себестоимости

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Деревянные дома в России подешевели почти до себестоимости на фоне ограничения экспорта пиломатериала в Европу. Об этом сообщила сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова, передает ТАСС.

Как пояснила эксперт, цены на деревянные дома зависят от экспорта пиломатериала и внутренней покупательской способности. Так, с начала года стоимость на этот вид жилья снизилась в среднем на 10-15 процентов, вернувшись к уровню апреля-мая прошлого года. В июне стоимость деревянного дома варьировалась от 50 до 70 тысяч рублей за квадратный метр.

При этом предпосылок к дальнейшему снижению цен эксперты не видят. По словам Юрловой, цена доски в 13-17 тысяч рублей за кубометр достигла условного дна. «Поставщики не будут продавать товар ниже себестоимости», — объяснила она.

Начиная с марта, спрос на деревянные дома в России сократился на 20-30 процентов по сравнению с обычными значениями. Юрлова связала такую ситуацию с экономической неопределенностью. Однако в последние полтора месяца интерес к строительству деревянных домов снова возвращается. Положительно повлиять на это также могут льготные ипотечные ставки на индивидуальное жилищное строительство, считает эксперт.

В июле Минстрой и МЧС России утвердили дорожную карту деревянного домостроения до 2024 года, по которой в стране из дерева будут строить многоэтажки. Конструкции планируют построить из перекрестно клееной древесины, многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона.

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Источник — lenta.ru
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