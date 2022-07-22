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Россияне назвали две главные сферы для траты бюджетных денег

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В приоритете у государства должны быть траты на образование и здравоохранение, такие две главные сферы назвали россияне в опросе SuperJob.

Первоочередными статьями расходов государства 53 процента называли сферу образования, 51 процент — здравоохранение. Практически каждый третий считает, что бюджетные деньги следует направить на поддержку национальной экономики (32 процента) и социальной политики (30 процентов).

По мнению 25 процентов респондентов, в финансовых вливаниях нуждается сфера жилищно-коммунального хозяйства. По 22 процента приоритетными статьями бюджета страны назвали правоохранительную деятельность и национальную оборону. Еще 15 процентов уверены, что тратить деньги нужно на охрану окружающей среды, около 5 процентов — на культуру, кино и СМИ.

Женщины чаще мужчин главными статьями госбюджета называли образование, здравоохранение и охрану окружающей среды. Мужчины чаще говорили, что госсредства должны идти в основном на поддержание экономики, социальной политики и нацобороны.

Молодые люди до 24 лет выделяли образование, экологию и культуру. По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, россияне стали чаще называть приоритетными сферами национальную экономику, национальную оборону и правоохранительную деятельность, внимание к экологии за два года упало.

До 2026 года на модернизацию первичного звена здравоохранения в России предполагается потратить 558 миллиардов рублей. Уровень расходов сравним, например, с субсидиями для государственных СМИ.

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Источник — lenta.ru
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