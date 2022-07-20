Ветеринары из Москвы полетят к умирающему в российском поселке белому медведю

20.07.2022 | 11:08

На помощь обессиленному белому медведю, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки в поселке Диксон Красноярского края, полетят ветеринары из Москвы. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

«Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов... Сейчас решаем вопрос с транспортом», — написала она.

Радионова пояснила, что животное придется обездвижить — по-другому удалить банку не получится — на что Росприроднадзор уже выдал разрешение.

Ранее очевидцы опубликовали кадры с животным, которое пришло за помощью к людям в красноярский поселок Диксон. Медведь хотел съесть сгущенку, которую забыли рабочие, но его язык застрял в банке.