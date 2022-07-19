Загоревшийся в российском городе трамвай потушили лимонадом

19.07.2022 | 17:15

В Саратове водитель загоревшегося на ходу трамвая потушил его с помощью лимонада. Об этом очевидица происшествия рассказала «Газете.Ru».

По словам россиянки, инцидент произошел вечером 18 июля. Возгорание началось в начале состава. Водитель остановил трамвай и самостоятельно потушил пожар. Пострадавших в результате происшествия нет.

Женщина подчеркнула, что точно не может назвать находившуюся в бутылке жидкость. «Лимонад это был или что-то другое — неизвестно, но не чистая вода точно», — заявила она.

Очевидица также сообщила изданию, что это не первый случай с загоревшимся трамваем в городе. Аналогичный инцидент произошел с ее сыном в саратовском трамвае №9.

Ранее в Новосибирской области на ходу загорелась маршрутка, внутри которой находились пассажиры. Очевидцы сняли инцидент на видео. По их словам, пожар быстро охватил салон автомобиля, но люди успели его покинуть.