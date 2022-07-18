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В стране и мире

Путин призвал упростить запись к врачу онлайн

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Президент Владимир Путин объявил, что лишь 20 процентам опрошенных россиян удается записаться к врачу онлайн. Глава государства призвал расширить работу по упрощению доступа к этой услуге. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Выступление главы государства транслируется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что несмотря на все существующие риски и угрозы, у российских чиновников есть все, в том числе и опыт, чтобы расширить эту практику.

«Есть вещи, которыми мы давно занимаемся, которые точно можем решать, несмотря ни на какие ограничения, самостоятельно», — заявил Путин.

Ранее Путин давал регионам поручение обеспечить возможность вызова врача на дом с помощью портала госуслуг. Эту возможность должны были обеспечить до 1 июля 2022 года.

Незадолго до этого жителям Московской области предоставили возможность записаться на прием к врачу в поликлинике с помощью чат-бота в Telegram.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Запись - то упростят, но встаёт иной вопрос: "к кому?"

Врачей нет (про Москву - Питер не говорим, это иная цивилизация), зарплаты маленькие, нагрузка бешеная.

Гость||

смысл упрощать, надо сокращать время ожидания до максимум 2-3 дней

Гость||

Очередь по записи к врачу расписана на месяц-полтора, регламент 7 минут. Какое лечение при таких условиях?

Гость||

От одной фамилии Путин уже противно!!!!

Гость||

Я в своем роде гинеколог - могу онлайн посмотреть.

Гость||

Опять к чему-то призывает, и так до бесконечности... Смешно слушать уже!

Имя: Гость
Комментарий:

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