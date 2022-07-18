Путин призвал упростить запись к врачу онлайн

18.07.2022 | 16:16

Президент Владимир Путин объявил, что лишь 20 процентам опрошенных россиян удается записаться к врачу онлайн. Глава государства призвал расширить работу по упрощению доступа к этой услуге. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Выступление главы государства транслируется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что несмотря на все существующие риски и угрозы, у российских чиновников есть все, в том числе и опыт, чтобы расширить эту практику.

«Есть вещи, которыми мы давно занимаемся, которые точно можем решать, несмотря ни на какие ограничения, самостоятельно», — заявил Путин.

Ранее Путин давал регионам поручение обеспечить возможность вызова врача на дом с помощью портала госуслуг. Эту возможность должны были обеспечить до 1 июля 2022 года.

Незадолго до этого жителям Московской области предоставили возможность записаться на прием к врачу в поликлинике с помощью чат-бота в Telegram.