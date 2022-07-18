Путин призвал упростить запись к врачу онлайн

Президент Владимир Путин объявил, что лишь 20 процентам опрошенных россиян удается записаться к врачу онлайн. Глава государства призвал расширить работу по упрощению доступа к этой услуге. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Выступление главы государства транслируется в официальном Telegram-канале Кремля.
Глава государства отметил, что несмотря на все существующие риски и угрозы, у российских чиновников есть все, в том числе и опыт, чтобы расширить эту практику.
«Есть вещи, которыми мы давно занимаемся, которые точно можем решать, несмотря ни на какие ограничения, самостоятельно», — заявил Путин.
Ранее Путин давал регионам поручение обеспечить возможность вызова врача на дом с помощью портала госуслуг. Эту возможность должны были обеспечить до 1 июля 2022 года.
Незадолго до этого жителям Московской области предоставили возможность записаться на прием к врачу в поликлинике с помощью чат-бота в Telegram.
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Запись - то упростят, но встаёт иной вопрос: "к кому?"
Врачей нет (про Москву - Питер не говорим, это иная цивилизация), зарплаты маленькие, нагрузка бешеная.