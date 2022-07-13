Имена владельцев квартир засекретят

13.07.2022 | 09:30

В России в ближайшее время будет принят новый документ, который даст нотариусам право раскрывать информацию о собственниках жилья.

Поправки в закон о защите персональных данных и в основы законодательства о нотариате был принят Государственной думой РФ и одобрен Советом Федерации.

В документе описан ряд причин, при которых любой гражданин сможет обратиться к нотариусу для установления собственника недвижимости. Информацию ему должны будут предоставить в течение суток.

Это может пригодиться тем людям, кто пострадал из-за нерадивых соседей. Например, пострадавшему необходимо подать в суд на виновника потопа. Но соседи на контакт не идут. Теперь для установления собственника жилого помещения и обращения в суд, пострадавший может обратиться к нотариусу. Тот предоставит выписку из ЕГРН, где будут указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения владельца интересующей заявителя недвижимости.

Для этого гражданину потребуется предъявить подтверждающие документы. В случае затопления имущества – акт от управляющей компании.

«При подаче письменного заявления заинтересованное лицо представляет нотариусу письменные доказательства, подтверждающие наличие... обстоятельств, достаточных для получения выписки», - указано в поправках.

При этом самостоятельно получить выписку из ЕГРН теперь не получится. Росреестр не сможет предоставить третьим лицам информацию о владельце недвижимости. Согласно поправкам, данные владельцев квартир больше не будут находиться в открытом доступе.