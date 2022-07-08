В стране и мире

Дома в России захотели отапливать отходами

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Минстрою, Минэнерго и другим ведомствам поручили разработать изменения в законодательстве, согласно которым дома в России можно будет отапливать древесными отходами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.

Власти захотели перевести угольные и мазутные котельные на биотопливо, включая мусор от деревообработки и топливные гранулы (пеллеты), получаемые из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. В первую очередь нововведение коснется регионов, где есть необходимые объекты - Алтайский край, Ростовская и Новосибирская области. Ведомства должны разработать предложения к 15 июля.

По словам властей, биотопливо поможет снизить выбросы в атмосферу - в некоторых городах страны источником выбросов становятся именно объекты коммунальной инфраструктуры. При этом перевод на древесные отходы котельных не скажется на тарифах.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заметил, что в России увеличится количество отходов от пиломатериалов, а, соответственно, появятся ресурсы для топлива. «Из-за запрета на экспорт необработанного "круглого" леса, существенно выросло количество предприятий, осуществляющих глубокую переработку пиломатериалов, что ведет к росту количества отходов, которые также перерабатываются в топливные гранулы», - объяснил депутат.

Ранее в Российском экологическом операторе (РЭО) захотели использовать в строительстве домов отходы этой отрасли, включая осколки кирпичей и линолеум. Повторное использование материалов планируют регулировать на законодательном уровне.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А говно горит?

Гость||

Говно будет гореть?

Гость||

За говном будущее! Неспроста говно является ватным коричневым золотом!

Продукт вторичный наша великая ценность!

Гость||

За говном будущее! Неспроста говно является ватным коричневым золотом!

Продукт вторичный наша великая ценность!

Гость||

Протянем говнопроводы в каждую квартиру?

Гость||

А экспортировать будут?

Гость||

―КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ СНАБЖАЕТСЯ ОТЛИЧНО

―КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ ПИТАЕТСЯ ОТЛИЧНО

Гость||

Страна, занимающая первое место по добычи газа, предлагает свое население переходить на отопление отходами древесины. Валюты не хватает?

Гость||

Гость писал(а):

> ―КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ СНАБЖАЕТСЯ ОТЛИЧНО

>

> ―КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ ПИТАЕТСЯ ОТЛИЧНО

―До библиотеки меня и Дзержина Гавриловича довез все тот же Вася, который по дороге, давясь от смеха, спросил меня, известен ли мне основной признак коммунизма.

―Я развел руками, и Вася, оглянувшись на сидевшего сзади Дзержина, сообщил мне шепотом, что признак этот заключается в стирании разницы между первичным и вторичным продуктом.

Гость||

―Например, на каком-то предприятии как раз по случаю моего юбилея рабочим давали по килограмму колбасы, которая называлась "Колбаса деликатесная мясная из рыбной муки". Так одна комунянка откусила ее тут же и говорит: "Граждане, это говно!"

―И другие комуняне тоже обратили внимание, что этот первичный деликатес слишком смахивает на вторичный. Как будто раньше они этого не замечали и сами не складывали по этому поводу анекдотов.

Гость||

— Вторичный продукт <…> мы поставляем в страны Третьего Кольца.

— Зачем? — спросил я.

— По контракту. Когда-то коррупционисты заключили с ними контракт на поставку газа, а газ давно весь кончился. Но наши учёные переоборудовали газопровод, — и тут она не выдержала и стала смеяться.

Я спросил ее, в чем дело. Она смутилась и ни за что не хотела сказать. Но потом я все-таки из нее вытянул, что комуняне в шутку зовут теперь бывший газопровод Государственным ордена Ленина говнопроводом имени Ленина.

Гость||

Вот это уже ближе у теме, а то ходят вокруг да около. А тут бац! как с куста, а не пора ли нам замахнуться на не нашего Уильяма Шекспира, то бишь на отходы.

Гость||

Экономика должна быть экономной, старенький, слоган, но сейчас актуален как никогда....

Гость||

Вроде как страна с полезными ископаемыми, газ-нефть-уголь-уран - любое топливо в избытке.

С чего на дрова переходим? Что-то произошло?

Гость||

Вдаль , на десятилетие смотрят, от того и отходы на ум пришли. Лучше сразу на них подсесть чем позже, а газ с нефтью есть куда определить, желающих купить много .

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Имя: Гость
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