В США захотели арестовать хоккеиста Александра Овечкина

30.06.2022 | 17:15

Некоторые американцы на волне русофобии призывают местные власти к неадекватным действиям.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», американский журналист Кит Олберманн предложил арестовать российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

По его мнению, такой шаг станет действенным ответом на задержание баскетболистки из США Бриттни Грайнер.

«Все решается просто. Арестуйте Овечкина», - написал на своей странице в Twitter журналист.

Напомним, Бриттни Грайнер была арестована весной в аэропорту «Шереметьево». Спортсменка была заподозрена в контрабанде наркотиков. При личном досмотре у Грайнер были обнаружены вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.

По действующему российскому законодательству, двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу в составе сборной США грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.