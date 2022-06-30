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В США захотели арестовать хоккеиста Александра Овечкина

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Некоторые американцы на волне русофобии призывают местные власти к неадекватным действиям.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», американский журналист Кит Олберманн предложил арестовать российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

По его мнению, такой шаг станет действенным ответом на задержание баскетболистки из США Бриттни Грайнер.

«Все решается просто. Арестуйте Овечкина», - написал на своей странице в Twitter журналист.

Напомним, Бриттни Грайнер была арестована весной в аэропорту «Шереметьево». Спортсменка была заподозрена в контрабанде наркотиков. При личном досмотре у Грайнер были обнаружены вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.

По действующему российскому законодательству, двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу в составе сборной США грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Источник — sport-express.ru
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Гость||

А вот это уже нонсенс, ни за что , давайте повяжем ихнего Овечкина, пусть попарится центр-форвард в ихнем КПЗ, статью пришьём, бегает слишком быстро по льду.

Гость||

Все кто живёт в какой либо стране должны соблюдать законы той страны. В чужой монастырь со своими правилами не ходят. Ни одна семья не потерпит того если гости придут и будут права качать. Все кто живёт за границей это по сути Предатели. Или возвращайтесь или прощайте.

Гость||

Разве Овечкин патриот, чтобы его защищать? Уехал давно бабло делать в свой карман! Да ещё с ихними президентами за ручку хватался. Ваще давно не наш стал!

Гость||

Гость писал(a):

Разве Овечкин патриот, чтобы его защищать? Уехал давно бабло делать в свой карман! Да ещё с ихними президентами за ручку хватался. Ваще давно не наш стал!
100% Пусть катится назад пока не поздно

Гость||

Ладно, он своим горбом заработал, побегай в хоккейной униформе по льду, не каждому дано!

Имя: Гость
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