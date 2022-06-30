В России потратят почти миллиард рублей на мусор

30.06.2022 | 15:40

Российский экологический оператор (РЭО) планирует потратить почти миллиард рублей на мусор. Компания решила вложить дополнительные 884 миллиона рублей в крупнейший в стране завод по переработке пластика. Об этом сообщается на сайте РЭО.

РЭО собирается выкупить облигационный заем компании «Эколайн-Вторпласт», которая занимается строительством предприятия в подмосковном Егорьевске. Как отметили в пресс-службе, в 2021 году компания инвестировала в завод 2 миллиарда рублей через выкуп облигационного займа — это был первый в России выпуск коммерческих «зеленых» облигаций. По оценкам главы РЭО Дениса Буцаева, в целом проект обойдется в 9,9 миллиарда рублей.

Речь идет о заводе по переработке пластика, который сможет принимать до 60 тысяч тонн полимерного мусора. Из отходов хотят выпускать 120 тысяч пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы. Предприятие будет располагаться в экотехнопарке «Восток», а сдать его в эксплуатацию планируют к 2023 году.

Строительство завода стало частью реформы отрасли обращения с отходами в России, в рамках которой в стране собираются ликвидировать незаконные свалки и наладить переработку вторичных ресурсов. К 2024 году по нацпроекту «Экология» в России должны построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Согласно данным по итогам мая 2022 года, на переработку отправляют лишь 48,1 процента отходов, а на утилизацию — 11,4 процента. В результате реформы на обработку или сортировку должно поступать 100 процентов мусора, лишь 50 процентов из которого может быть захоронено.

Ранее Центробанк зарегистрировал проспект ценных бумаг от РЭО и разрешил гражданам скупать облигации мусорной отрасли на Московской бирже. Некоторые выпуски бумаг будут предназначены для проектов по переработке отходов. Средства от продажи новых облигаций отправят на создание инфраструктуры для обращения с ними.