Механизмы не работают: у рубля возникли проблемы с курсом

30.06.2022 | 14:20

В последние недели рубль стремительно дорожает. В среду, 29 июня, национальная валюта на торгах Московской биржи выросла на 2,75 процента. Доллар стоил ниже 51 рубля. Так американская валюта торговалась впервые с мая 2015 года.

Эксперты отмечают, что в случае дальнейшего укрепления рубля, бюджет России начнет терять триллионы доходов.

В Министерстве финансов и Центробанке ищут различные варианты, чтобы как-то повлиять на ситуацию с национальной валютой. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудили неконтролируемое укрепление рубля, сообщает «Российская газета».

Участники форума отметили, что механизмы, которые могли бы помочь поддерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, сейчас практически не работают.

По словам первого вице-премьера России Андрея Белоусова, оптимальный для экономики курс рубля оценивается в 70-80 рублей за доллар, и правительство пытается вернуть его к этому уровню.

Управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся», - сообщила глава ЦБ. По ее словам, попытки вернуть курс к прежним отметкам носят искусственный характер.

Финансисты отмечают, что людям сейчас ничего не остается, как обменивать доллары на рубли по текущему курсу, который гораздо ниже, чем был до специальной операции на Украине. Кроме того, иностранная валюта падает в цене, поэтому неинтересна для покупки.