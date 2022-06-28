В стране и мире

Тарифы ЖКУ предложили устанавливать по-новому

Печать
Telegram

Тарифы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предложили устанавливать на новый срок - не менее чем на пять лет. Законопроект об этом разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Авторы инициативы отметили, что корректировать тарифы чаще можно будет в исключительных случаях - перечень причин установит правительство. Согласно документу, ставки на год вперед будут определяться до 20 декабря. Кроме того, специалисты предложили установить единый метод сравнительного анализа (эталонных расходов) на ЖКХ, метод экономически обоснованных расходов, метод индексации, а также метод доходности инвестиционного капитала.

На данный момент тарифы ЖКУ устанавливают на полгода. Необходимость новых правил в ФАС объяснили большим числом жалоб из-за разногласий между гражданами, коммунальщиками и управляющими компаниями. Власти планируют, что инициатива снизит число негативных обращений и сделает расчет тарифов более прозрачным для россиян.

Ранее в России предложили по-новому формировать очередь на капремонт. Порядок проведения работ захотели определять в зависимости от состояния домов. В законопроекте, который разработал комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, заявили о необходимости проведения технического обследования зданий - требования к процедуре должно установить правительство.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Опять подвох приготовили............

Гость||

Ну да, а вы хотите что-то иное ...?

Гость||

Наверное сразу будут устанавливать тарифы на уровне конца пятилетнего периода. Например, в этом году коммунальная услуга (условная) стоит 1000 р. В течении следующих пяти лет инфляция прогнозируется в 7% (допустим). Таким образом, стоимость коммунальной услуги со следующего года составит 1402 р. и не будет меняться в течении пяти лет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте