В России начались проблемы с говядиной

27.06.2022 | 13:38

Российские производители говядины испытывают проблемы из-за низких цен, на которых настаивают мясокомбинаты, и начали отказываться сдавать скот на убой, чтобы не работать в убыток. Об этом со ссылкой на крупных игроков рынка и мясопереработчиков пишет «Коммерсантъ».

По их данным, стоимость этого мяса снижается третий месяц подряд и только за последнюю неделю упала на 15 процентов. Причиной такой динамики стал рост дешевого импорта. В 2022 году Минсельхоз для стабилизации цен разрешил ввести 200 тысяч тонн замороженной говядины с нулевой пошлиной. Ранее она составляла 15 процентов.

Укрепление рубля дополнительно повысило выгоду импорта, и его поставки могут продолжать расти, отметил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако уже по состоянию на конец июня импортная говядина значительно дешевле российской, поэтому мясокомбинаты после разделки и убоя не могут продать продукцию с прибылью.

Собеседник издания утверждает, что зарубежные поставщики предлагают товар как минимум на четверть дешевле. По таким ценам российские фермеры продавать мясо не могут, ведь из-за роста цен на корма и другие траты у них выросли расходы.

Ситуация может привести к падению внутреннего производства и увеличения зависимости от импорта. Производители начнут отказываться от выращивания крупного рогатого скота. При этом, добавляет источник в отрасли, возвращение пошлины в размере 15 процентов не поможет - импорт все равно будет дешевле.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил о скатывании России в дефляционную спираль. Это ситуация, когда цены снижаются вследствие падающих доходов населения, а это, в свою очередь, приводит к сокращению производства и новому падению доходов граждан. В перспективе такая ситуация приводит к росту цен, но уже в условиях отсутствия своей продукции.