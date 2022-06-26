Экономисты рассказали о комиссиях банков за переводы

26.06.2022 | 15:24

Клиенты банков сохраняют возможность бесплатно переводить денег в приложении собственного банка, пишет МК.

Издание отмечает, что в последнее время клиенты банков стали сталкиваться с тем, что с них снимают комиссию за переводы на карту в сторонние банки. При том, что раньше переводы с карты на карту были бесплатными.

Эксперты МК считают ситуацию прогнозируемой и объясняют завершением цифровой трансформации сервисов кредитных организаций. Они отмечают, что, конкурируя за клиентов, банки предлагают множество сервисов и удобных функций. Поэтому долгое время россияне могли пользоваться бесплатной возможностью переводить деньги сторонней кредитной организации. Теперь большинство крупных игроков ввели комиссию на вывод средств в другие банки.

Однако, большинство кредитных организаций сохраняет возможность бесплатных переводов с карты на карту, если их делать с мобильного приложения своего банка. Но есть и ограничения. Например, если попробовать с приложения пополнить свою карту за счет карты другого банка, то можно столкнуться со снятием комиссии. Причем она может быть не указана при совершении операции. Так как, при обеспечении переводов средств банки несут финансовые издержки. Когда клиент пытается вывести деньги на карту другого банка, то вполне ожидаемо, что с него снимут комиссию.

По мнению руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «СКОЛКОВО-РЭШ» Егора Кривошея, вводят комиссий банками становится массовым явлением. Крупные игроки не берут комиссию при переводе с карты на карту в собственном приложении, отметила, в свою очередь, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова. «В этом процессе участвует много посредников, каждый из которых берет свой небольшой процент за услуги», - прокомментировала новость председателя правления Национального платежного Совета Алма Обаева.

При этом банки по-прежнему стараются сделать свои сервисы и услуги максимально доступными и комфортными для клиентов. Например, «Сбербанке» сделал своим клиентам доступными без комиссий р2р-переводы в рамках бесплатного лимита.